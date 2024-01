Bestinver desce preço-alvo do BCP após venda da Fosun

O banco de investimento mostrou-se menos otimista quanto ao desempenho dos títulos do BCP em bolsa, um dia após a Fosun ter anunciado a venda de 5,6% do capital do banco. Ainda assim, o "target" implica um potencial de valorização de 49% face à última cotação de fecho.

Bestinver desce preço-alvo do BCP após venda da Fosun









