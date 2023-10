Bestinver prevê subida de 30% dos lucros da Jerónimo Martins

A casa de investimento prevê que a dona do Pingo Doce e da Biedronka atinja um resultado líquido de 544 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. A retalhista apresenta contas no dia 25 de outubro, após o fecho da bolsa nacional.



Duarte Roriz Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 13:00







A Bestinver estima um crescimento de 30% nos lucros da Jerónimo Martins no acumulado dos nove meses deste ano. A casa de investimento prevê que, no próximo dia 25 de outubro, a retalhista reporte um resultado líquido de 544 milhões de euros, segundo uma nota de "research" a que o Negócios teve acesso.



Em termos de vendas, prevê a analista Patricia Cifuentes, a dona do Pingo Doce e da Biedronka deverá atingir os 22,3 mil milhõ...

