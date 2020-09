Caixabank BPI: Altri é a "mais atrativa" para beneficiar com recuperação do setor

O CaixaBank BPI publicou hoje uma nota de research sobre o setor da pasta e papel, penalizado nos últimos meses pela descida dos preços da matéria-prima, mas que está mais perto do aguardado momento de recuperação.

"Os preços da pasta devem começar a recuperar depois das festividades do novo ano chinês", referem os analistas Bruno Bessa e Jon Badiola no research a que o Negócios teve acesso, acrescentando que "apesar de mais branda do que o esperado, os preços do papel devem continuar numa trajetória descendente".

Os preços da pasta BHKP estão em mínimos de 10 anos depois de terem descido 39% em 2019. Para os produtores europeus acresce a desvalorização do dólar, "o que tem pressionado até os players mais eficientes da Europa", com alguns deles mesmo com o EBITDA perto de zero.

O Caixabank BPI acredita que na pasta o ponto de viragem está mais próximo, enquanto no papel o cenário é mais negativo uma vez que a covid-19 está a provocar alterações de consumo, nomeadamente devido ao teletrabalho e ensino à distância.

Com a visibilidade da recuperação no setor a aumentar, o CaixaBank BPI elege a Altri como a ação preferida do setor na Península Ibérica. "Embora a Ence tenha potenciais ‘triggers’ de curto prazo, preferimos a Altri devido aos múltiplos e potencial mais atrativos, resultados estáveis e baixo risco", escrevem os analistas.

Apesar do estatuto de "stock pick", a Altri viu o CaixaBank BPI reduzir o preço-alvo da empresa de 7,30 euros para 5,80 euros. A recomendação é de comprar e o novo preço alvo incorpora um potencial de valorização de 51%.

No que diz respeito às outras cotadas lusas do setor, o CaixaBank BPI diz que a Semapa regista uma desvalorização superior à Navigator em 2020, transacionando com um desconto de 45% face ao valor líquido dos ativos "apesar do negócio do cimento apresentar perspetivas mais favoráveis do que o papel", pelo que "a Semapa parece ser uma melhor forma de estar exposto à Navigator".

O Caixabank BPI reduziu o preço-alvo da Navigator de 3,70 euros para 3,45 euros. A Avaliação da Semapa desceu de 18,80 para 17,80 euros, sendo que ambas têm recomendação de comprar.

A Altri tem uma estrutura acionista idêntica à da Cofina, empresa que controla o Negócios.