CaixaBank BPI mexe no "target" de 12 cotadas do PSI e revê em alta três recomendações

O CaixaBank BPI está mais otimista quanto ao desempenho de três cotadas do PSI e subiu a sua recomendação. O preço-alvo também sofreu alterações. O banco ibérico não se ficou por aqui e reviu em alta o "target" de outros seis títulos do principal índice nacional e outros três em baixa, mantendo inalterada a recomendação. No total 12 cotadas sofreram alterações, de acordo com as ...