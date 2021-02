CaixaBank/BPI sobe avaliação da Altri e atribui potencial acima de 30% às ações

O CaixaBank/BPI está otimista com a evolução do setor da pasta, confiando que a recente onda de aumentos de preços da matéria-prima vai prosseguir em 2021, uma vez que a procura está "sólida" e os stocks em níveis reduzidos.





Numa nota de research com data de hoje a que o Negócios teve acesso, os analistas do banco de investimento reiteram a Altri como a cotada preferida do setor, tendo elevado o preço-alvo das ações e mantido a recomendação de "comprar".





A avaliação subiu de 5,80 euros para 6,80 euros (melhoria de 17%), o que confere aos títulos um potencial de valorização de 32%.

Numa nota de research onde também analisa a espanhola Ence, o CaixaBank/BPI assinala que as ações da Altri registaram um "desempenho inferior nos últimos seis meses", mas "oferecem agora um maior potencial". A empresa tem conseguido uma "forte entrega na frente operacional e geração de ‘cash flow’" e apresenta "múltiplos mais atrativos", acrescenta.





Para refletir o "forte momento" no setor da pasta e expectativa de "mais subidas de preços", o CaixaBank/BPI elevou em 8% a previsão para o EBITDA entre 2020 e 2023. Só para este ano a estimativa aponta para um crescimento no EBITDA de 47%.





Além disso, o CaixaBank/BPI reviu em baixa a previsão para a dívida líquida da Altri, o que só por si tem um impacto de 60 cêntimos no valor de cada ação.





Potencial de 37% nas ações da Navigator





Numa outra nota de research, também com data de hoje, o CaixaBank/BPI também atualizou a avaliação da Navigator, o que resultou num corte de 1% no preço-alvo, de 3,45 euros para 3,40 euros por ação, com uma recomendação de "comprar".





Ainda assim a nova avaliação traduz um potencial de valorização de 37% face à cotação de fecho de ontem. O CaixaBank/BPI espera que a tendência de subida dos preços da pasta também se reflita no preço do papel produzido pela Navigator, o que resultou numa revisão em alta de 3% no EBITDA estimado para 2021 a 2024.





O CaixaBank/BPI destaca que a Navigator tem um dividendo "atrativo" e oferece um desconto "relevante" face às pares.





A estrutura acionista da Altri é idêntica à da Cofina, companhia que controla o Negócios.





As ações da Altri sobem 1,79% para 5,415 euros e as ações da Navigator somam 0,47% para 2,542 euros.