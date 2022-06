CaixaBank/BPI sobe "targets" de dez cotadas do PSI mas corta recomendações a três

O CaixaBank/BPI subiu o preço-alvo do setor do retalho, das papeleiras, da família EDP, do BCP, REN e Nos. Estas últimas três cotadas sofrem, no entanto, um corte nas recomendações.

CaixaBank/BPI sobe "targets" de dez cotadas do PSI mas corta recomendações a três









