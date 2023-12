Estimativas de menor "cash-flow" levam JP Morgan a rever em baixa "target" da Nos

Partilhar artigo



O JP Morgan reviu em baixa o preço-alvo da Nos, mas manteve inalterada a recomendação, segundo uma nota de "research" do setor das telecomunicações na Europa a que o Negócios teve acesso.



O analista Akhil Dattani atualiza, no documento, as estimativas de resultados da Nos para 2023, 2024 e 2025. Em termos de receitas, "permanecem praticamente inalteradas", mas entre os vários setores de atividade da Nos são "reduzidas as receitas ...