"Ethereum tem mais potencial de mercado que bitcoin". 'Criptoqueen' e Nasdaq de mãos dadas para a queda

À medida que a bitcoin se aproxima cada vez mais do mercado financeiro tradicional e por isso mais sensível à conjuntura, por outro lado, a ethereum parece ser a próxima líder da revolução financeira digital, devido ao seu papel basilar no DeFi e no mercado dos NFT.

"Ethereum tem mais potencial de mercado que bitcoin". 'Criptoqueen' e Nasdaq de mãos dadas para a queda









