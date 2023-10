JB Capital menos otimista sobre quatro cotadas. Sobe "target" da Semapa e Navigator

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A JB Capital reviu em baixa o preço-alvo de quatro cotadas do PIS - a EDP, a EDP Renováveis, a Corticeira Amorim e a Nos - e subiu o "target" de outras duas, a Semapa e a Navigator, segundo as notas de "research" a que a Bloomberg teve acesso.



Os pesos pesados da família energética da bolsa nacional viram o preço-alvo baixar 20 cêntimos e um euro. No caso da casa-mãe, o analista Jorge Guimarães reduziu o "target" de 6,3 para 6,1 euros,...