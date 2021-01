Jerónimo Martins em máximos após JB Capital aumentar recomendação. Roménia volta à baila

"deu uma resposta sólida" à pandemia na Polónia, com os negócios a ganharem quota de mercado nos primeiros nove meses do ano passado.Agora, os analistas preveem também que a Jerónimo Martins seja capaz de registar uma superação face aos seus pares no último trimestre de 2020.Os analistas do JB Capital Markets, João Pinto e Alberto Espelosin, referem na mesma nota que a Jerónimo Martins poderá avançar com a entrada num novo mercado, quando as restrições impostas para controlar a pandemia diminuírem.O banco refere que o crescimento da Jerónimo Martins deverá voltar a acelerar e a empresa tem força para voltar a investir. A entrada na Roménia foi uma possibilidade levantada pelo CEO do grupo , Pedro Soares dos Santos, em fevereiro do ano passado, antes de a pandemia se ter feito sentir. Agora, que os mercados estão a antecipar o fim do vírus, graças aos planos de vacinação, a expansão do grupo volta à baila.Na altura, numa entrevista dada ao jornal polaco Pils Biznesu, Soares dos Santos dizia