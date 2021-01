Jerónimo Martins dispara mais de 5% para máximos. É uma das maiores subidas na Europa

Leia Também Jerónimo Martins atribuiu prémio de Natal de 20 milhões de euros aos colaboradores

3,5% em 2020 para 19,3 mil milhões de euros.

Em comunicado enviado à CMVM, o grupo refere que a taxas de câmbio constantes, o aumento das vendas cifrou-se em 6,7%. Já as vendas comparáveis (LfL) subiram 3,5%.

Na nota, citada pela Bloomberg, o banco de investimento refere-se à retalhista nacional como um "título atrativo", tanto nas operações portuguesas, como polacas, o que o levou a elevar a recomendação de "neutral" para "comprar".

As ações da Jerónimo Martins estiveram hoje a valorizar 5,56% para os 15,295 euros, depois de a empresa ter reportado uma subida nas vendas relativas ao ano passado , com especial destaque para as operações na Polónia e na Colômbia.Este valor atingido hoje representa um máximo desde julho do ano passado, fazendo com que a Jerónimo Martins protagonizasse uma das maiores subidas do dia entre as empresas presentes no índice Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas da Europa.Contudo, o título foi perdendo alguma força e sobe agora apenas cerca de 2%.Ontem, já depois do fecho de sessão, a dona do Pingo Doce reportou um aumento de vendas dePara os analistas do CaixaBank BPI, os números revelados saíram acima do previsto, especialmente na Polónia e na Colômbia".Numa nota, o banco de investimento assinala a subida nas vendas de 5,1% na Biedronka - Polónia - face à estimativa de 4,5%. Também na Colômbia o aumento de 6,5% foi superior aos 5,4% estimados.Esta está a ser uma semana positiva para a empresa portuguesa, depois de na segunda-feira o