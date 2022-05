JPMorgan e AlphaValue sobem "target" do BCP. Ações escalam mais de 3%

O AlphaValue e o JPMorgan Chase subiram o preço-alvo do BCP, mantento no entanto as recomendações. Desde o início do ano, o banco liderado por Miguel Maya já ganhou 22,43% em bolsa.

