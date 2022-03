Mediobanca sobe preço-alvo da Galp e aponta para potencial de valorização de mais de 2%

Os analistas liderados por Alessandro Pozzi subiram o preço-alvo da petrolífera de 10,30 euros para 11,50 euros, um gesto que, a par do disparo da cotação do petróleo no mercado internacional, levou as ações da empresa a escalarem durante a sessão.

