Michael Platt voltou a ser a estrela dos "hedge funds" em 2021

O ano passado ficou marcado por mais um excelente desempenho do fundo de investimento liderado pela BlueCrest Capital do multimilionário Michael Platt.





Com um forte apetite pelo risco, o fundo tem crescido de dia para dia desde que em 2015 a sociedade gestora decidiu devolver o dinheiro aos clientes, passando a gerir apenas a fortuna de Platt. Desde que tomou esta decisão, a fortuna do investidor passou de 1,25 mil milhões de dólares, para 10,8 mil milhões de dólares, ocupando a 212.ª posição do Bloomberg Billionaires Index.





Estes números colocam Platt a um passo de ultrapassar Hugh Grosvenor, o terceiro homem mais rico do Reino Unido e que detém atualmente um património líquido avaliado em 12,9 mil milhões de dólares.





Durante o ano passado, a BlueCrest Capital conseguiu ampliar a sua riqueza em 30%, três vezes mais do que o retorno médio dos "hedge funds" em todo o mundo, segundo os dados compilados pela Bloomberg. Apesar de tudo este valor fica bastante atrás do recorde de 95% registado em 2020.





Embora este ganho não tenha sido tão astronómico como o contabilizado em anos anteriores, representa a capacidade do fundo em arrecadas ganhos em terrenos dominados pela volatilidade e incerteza.





Em 2015, um ano negro para a indústria mundial de "hedge funds" mundial, Platt decidiu devolver sete mil milhões de dólares aos clientes do seu fundo, passando a navegar numa aventura financeira individual. Além das grandes apostas de risco, sabe-se pouco sobre a linha estratégica da BlueCrest Capital.





O multimilionário abriu as portas da empresa de investimento em 2000 com William Reeves depois de passar quase uma década no JPMorgan Chase, tendo fechado as portas ao público em 2015.





Quando trabalhava diretamente para clientes, a empresa chegou a gerir mais de 37 mil milhões de dólares. Durante os 15 anos que trabalhou diretamente com investidores externos, a sociedade chegou a alcançar os 22 mil milhões de dólares em lucro, colocando-se no top 20 dos fundos com mais retornos anuais em termos absolutos, elaborado pela LCH Investments.