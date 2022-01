BCP arrasta Bolsa de Lisboa para terreno negativo

Leia Também Descida de quase 2,5% do BCP segura bolsa no vermelho

A Bolsa de Lisboa partilha esta manhã do sentimento geral de cautela que se vive na maioria das praças europeias. O PSI-20 arrancou a sessão de negociação com um leve recuo de 0,09% para os 5629,98 pontos. Das 19 contadas no principal índice português, sete estavam pintadas a vermelho, seis a verde e outras seis mantinham-se inalteradas.O BCP, que tem sido coroado com um arranque do ano de ganhos, tem estado a corrigir desde a sessão passada e esta manhã era a cotada que somava a maior queda, de 1,26%. Logo atrás está a EDP Renováveis que, apesar de ontem ter anunciado que conquistou um novo projeto eólico na Escócia, em conjunto com a Engie, as suas ações ainda são negociadas com alguma precaução da parte dos investidores.Altri (-0,62%), Sonae (-0,29%), Corticeira Amorim (-0,19%), Navigator (-0,18%) e EDP (-0,02%) são as restantes cotadas que arrancaram a sessão a somar perdas.Por outro lado, os ganhos são liderados por dois pesos pesados - Galp Energia (0,83%) e Jerónimo Martins (0,71%) - que impediram o PSI-20 de registar um recuo ainda mais acentuado. A energética portuguesa já ontem tinha encerrado a negociação do lado dos ganhos, em contraciclo com a tendência geral. Quanto à retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos, que ontem sofreu três alterações de preço-alvo em casas de análise, parece viver um bom momento junto dos investidores.A compor as subidas, estão ainda a Pharol (0,61%), os CTT (0,23%), a Greenvolt (0,16%) e a Nos (0,12%). Mota-Engil, Ibersol, Ramada, Novabase, REN e Semapa mantinham-se inalteradas no arranque da sessão.Lisboa acompanha, assim, a tendência predominante na Europa, em antecipação da reunião do Ecofin agendada para esta terça-feira e também de olhos postos nos Estados Unidos, com a subida das taxas de juro na mira. Isto apesar de estarmos no arranque da época de apresentação de resultados das empresas, que costuma trazer alguma euforia aos mercados de capitais.Esta manhã, Amesterdão (-1,39%) e Paris (-1,14%) registaram as quedas mais expressivas, numa Europa pintada a vermelho. Quanto ao Stoxx 600, que agrega as principais empresas do continente, cai 0,92%, com os setores da tecnologia, indústria, automóvel, turismo e bens domésticos a registarem recuos superiores a 1%.Notícia atualizada