Preços regulados na Polónia podem penalizar Jerónimo Martins, alerta CaixaBank/BPI

O Caixabank/BPI teme que as medidas anti-inflação do governo de Mateusz Morawiecki possam afetar os "players" do retalho que operam no país, em concreto a Jerónimo Martins.

