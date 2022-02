Resultados da EDPR acima do consenso dos analistas. Valorização pode ir até 29%

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Os lucros líquidos contabilizados pela EDP Renováveis em 2021 ficaram 36% acima do consenso dos analistas, segundo o CaixaBank/BPI. Durante este período, a companhia conseguiu angariar 655 milhões de euros, mais 18% do que em 2020.Relativamente aos lucros antes de impostos juros e amortizações (EBITDA) alcançados pela EDP Renováveis durante o ano passado, estes ficaram em linha com as expectativas dos analistas. No entanto, no que ...