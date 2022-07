Resultados da Nos superam estimativas. Analistas esperam "reação positiva" do mercado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Os resultados da Nos superaram as estimativas dos analistas, o que leva várias casas de investimento a apontar para uma "reação positiva" do mercado a estes números, segundo as notas de "research" a que o Negócios teve acesso."Esperamos uma reação positiva a este conjunto de resultados que estão acima do consenso [dos analistas] e das nossas estimativas", escreve o CaixaBank/BPI. O banco de investimento salienta ainda que a empresa ...