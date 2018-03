Allianz: “Bitcoin é como uma bolha exemplar” e “está prestes a rebentar”

"Na nossa perspectiva, o valor intrínseco [da bitcoin] deve ser zero", afirmou Stefan Hofrichter, responsável na Allianz, num artigo publicado no site da empresa.

"A bitcoin não é apenas uma classe de activos sobreavaliada, parece-nos que a euforia com a bitcoin é como uma bolha exemplar – e uma que provavelmente está prestes a rebentar", salienta.

E referindo-se à queda recente do valor da bitcoin, que chegou a valer cerca de 20 mil dólares e está actualmente avaliada em cerca de 10 mil dólares, Hofrichter, reitera a visão de "bolha". "Isto é o fim da ascensão da bitcoin como o futuro mundial das moedas? Provavelmente ainda não, uma vez que a especulação sobre a bitcoin e instrumentos semelhantes parece preparada para continuar por mais algum tempo", afirma.

"Ainda assim, na nossa perspectiva, tem falhas graves: a sua trajectória assemelha-se a um caso exemplar de uma bolha no mercado financeiro; e a ausência de várias qualidades-chave que a qualifiquem como uma moeda", acrescenta o mesmo responsável.

As várias características da bitcoin, ou ausência delas, levam o responsável a colocar a seguinte questão: "Qual é o valor justo da bitcoin?" E, na sua perspectiva é "que o seu valor intrínseco deve ser zero: a bitcoin não tem nenhuma contraparte: o que contrasta com, por exemplo, dívida soberana, acções ou dinheiro – e não gera qualquer rendimento."

O responsável admite que há outro activo com as características acima descritas: o ouro. "Mas o ouro já foi aceite amplamente pela humanidade como algo de valor em mais de 2.500 anos – o que compara com menos de uma década da bitcoin", sublinha.