Google vai proibir publicidade sobre criptomoedas

O Google está a proceder à actualização das políticas publicitárias relativamente aos serviços financeiros de forma a proibir qualquer publicidade sobre conteúdos relacionados com criptomoedas, incluindo as ofertas iniciais de moedas (ICO), carteiras e negociações de publicidade nas próprias plataformas de anúncios do Google, afirmou Scott Spencer, director de publicidade do Google, à CNBC.





Esta medida significa que, mesmo as empresas que apresentem ofertas legítimas relativamente às criptomoedas não vão ter os seus conteúdos publicitados no Google. Uma actualização que vai entrar em vigor já a partir de Junho, de acordo com o comunicado da empresa.