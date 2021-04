Bitcoin cai para "bear market" em quatro dias depois de forte correção no fim de semana

Leia Também Bitcoin perde força depois de Banco da Turquia proibir pagamentos com criptomoedas

A entrada em bolsa da Coinbase, na semana passada, estava a ser acompanhada com muita expectativa pelos investidores, uma vez que poderia significar um aumento de procura de criptomoedas o que, para já, ainda não se verificou. A plataforma de compra e venda de criptomoedas estreou-se a negociar em bolsa, na passada quarta-feira, com um valor de mercado de 100,8 mil milhões de dólares, mas terminou a semana a valer 68 mil mihlões.



Banco Central da Turquia ter anunciado que iria banir o uso de criptomoedas no país e o recurso a cripto-ativos para fazer pagamentos, por considerar que que podem causar danos "irreparáveis" e riscos de transação, numa altura em que o país vive uma nova crise inflacionista e de desvalorização da moeda.

A euforia que levou a bitcoin a máximos históricos na semana passada parece ter acalmado após a entrada em bolsa da Coinbase, a primeira plataforma de compra e venda de criptomoedas a cotar no Nasdaq, assim como com a proibição do Banco da Turquia, que levou a moeda digital mais valiosa do mundo para "bear market" em apenas quatro dias.Durante do fim de semana, a bitcoin - que sozinha tem um valor de mercado superior a todas as restantes - afundou 15% a meio da sessão de domingo, tendo depois corrigido ligeiramente, mas ainda assim com uma perda de 7% no dia.Desde o máximo histórico atingido na semana passada, quando a sua cotação chegou perto dos 65 mil dólares por unidade, a moeda chegou a desvalorizar mais de 20% até ao mínimo do fim de semana, entrando assim em território de "bear market", que ocorre sempre que um ativo cai mais de 20% desde o último pico máximo.Agora, a moeda está a negociar na "linha de água", com uma variação perto dos 0%, com a sua cotação nos 56.418 dólares, menos quase 10 mil dólares face ao valor tocado na semana passada, espelhando a sua volatilidade. As quedas alastraram-se a outras criptomoedas, como a ether - moeda da Ethereum - que perdeu cerca de 13% no domingo.A moeda que parece estar imune a esta pressão vendedora é a dogecoin, a moeda digital criada como uma piada, mas que cujo valor de mercado já superou os 55 mil milhões de dólares. Atualmente, esta moeda está a valer menos de 0,5 dólares.A procura por esta criptomoeda foi de tal ordem durante o fim de semana, que a procura pela aplicação de "trading" Robinhood na App Store e no Google Play voltou a subir e esta corretora voltou a ter paragens dada a forte dinâmica de compra e venda. Esta moeda não está disponível, por exemplo, na Coinbase, o que poderá ter levado os investidores a procurarem alternativas.Na sexta-feira passada, outro dos eventos que abalou a cotação das criptomoedas foi o facto de o