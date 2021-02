Bitcoin derrapa 18% com Yellen a fazer soar alarmes

A bitcoin voltou a ter uma queda acentuada esta terça-feira, depois de a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ter deixado alguns alertas acerca da criptomoeda.





A moeda digital mais valiosa do mundo afundou 14,70%, descendo abaixo dos 50.000 dólares e tocando mesmo os 45.056 dólares na sequência de uma queda de 17,99%, de acordo com a Bloomberg. Esta queda segue-se à de mais de 4% verificada no dia anterior, e levou a moeda a recuar a níveis de 11 de fevereiro.

A tendência negativa contagiou outras moedas como a ether e a XRP, que caíram, respetivamente, 15% para os 1.497 dólares e 21% para os 45 cêntimos.





Yellen referiu-se à bitcoin como "uma maneira extremamente ineficiente de conduzir transações" e alertou ainda para o possível uso desta moeda em atividades ilegais. O impacto da bitcoin no ambiente também foi referido. A subida a pique da criptomoeda relembrou o nível elevado de eletricidade que é necessário para a produzir.