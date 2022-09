Libra mergulha para mínimos históricos contra o dólar

Leia Também Juros da dívida britânica disparam 33 pontos base. Portugal em máximos de 2017 o anúncio do ministro britânico das Finanças, Kwasi Kwarteng, que apresentou um plano de cortes históricos nos impostos.

"Não há nada para além do dólar" que os investidores possam comprar agora, revela o analista Tsutomu Soma da Monex, à Bloomberg. Não é de estranhar por isso que a moeda norte-americana esteja a manter não só o euro abaixo da paridade, que negoceia ainda em mínimos de 2002, mas também a libra no valor mais baixo de sempre.A divisa britânica perde 0,25% para 1,0772 dólares face ao dólar e 0,39% em relação ao euro, para 1,1102 euros.A moeda, ainda com a cara da Rainha Isabel II, depois de ter atingido mínimos de 37 anos na passada sexta-feira, não conseguiu vir à tona e segue em mínimos de sempre, mais precisamente de 1971, e caminha a passos rápidos para a paridade com a "nota verde". A divisa britânica tombou após"O 'crash' da libra está a mostrar que os mercados não têm confiança no Reino Unido e que o seu poder financeiro está limitado", aponta Jessica Amir, analista do Saxo Capital Markets à Bloomberg. "A libra está perto da paridade e a situação apenas vai piorar daqui para a frente", aponta ainda.Alguns elementos do mercado têm inclusive pedido uma intervenção de emergência do Banco de Inglaterra, uma ação sem precedente que poderia agravar ainda mais o pânico em território britânico. Na sequência desta agitação os "traders" estão já a avaliar uma subida em 100 pontos base das taxas de juro diretoras por parte da autoridade monetária - uma hipótese cada vez mais realista.A "yield" dos juros da dívida britânica a dez anos não ficou fora da equação e chegou a agravar 4%, atingindo o valor mais elevado desde 2010, uma subida prejudicial para o pacote anunciado por Kwarteng, através de um empréstimo de 400 mil milhões de libras, financiado através de um fundo de resolução durante os próximos cinco anos e que deverá assim aumentar ainda mais o seu custo.