Banco de Inglaterra reage à queda da libra garantindo que não "hesitará em alterar as taxas de juro"

O Banco de Inglaterra frisou esta segunda feira que não hesitará em voltar a mexer na taxa de juro diretora para garantir a establidade dos preços. A declaração do banco central surge no mesmo dia em que a libra bateu mínimos históricos contra o dólar."O [banco central] não hesitará em alterar as taxas de juro, se necessário, para devolver a inflação à meta dos 2% a médio prazo de forma sustentável, em conformidade com as suas competências", assegura.O banco central recorda no comunicado que "o papel da política monetária é garantir que a procura não supere a oferta" de forma a que tal fenómeno não provoque "mais inflação a médio prazo".A instituição liderada por Andrew Bailey aproveitou ainda a nota para saudar a estratégia do Governo liderado por Liz Truss para combater a subida dos preços, tendo inclusivamente elogiado o plano de crescimento revelado na passada sexta-feira - cujo anúncio levou à queda da moeda britânica."Saúdo o compromisso do Governo para com o crescimento económico sustentável", afirma o banco central.

A moeda britânica tem registado uma queda expressiva desde sexta-feira, tendo tombado após o anúncio do ministro britânico das Finanças, Kwasi Kwarteng, que apresentou um plano de cortes históricos nos impostos. Depois de sexta-feira ter renovado mínimos de 37 anos contra o dólar, no arranque da sessão desta segunda-feira não conseguiu vir à tona e tocou mínimos de sempre.

Leia Também Libra alivia após mínimos históricos. Banco de Inglaterra deverá agir ainda hoje

Entretanto a moeda britânica segue a aliviar com o anúncio do Banco de Inglaterra, estando a cair 1,64% para 1,0681 dólares, depois de tocar em 1,0350 dólares (mínimo histórico). O movimento de alívio começou horas antes, quando a Sky News avançou que o BoE iria proferir uma declaração sobre o estado da moeda britânica.

Já face ao euro, a libra recua 0,81% para 1,1113 euros, depois de ter estado a ganhar contra a moeda única.





Na última reunião de política monetária, a instituição liderada por Andrew Bailey já tinha prestado esta garantia, tendo recorrido exatamente às mesmas palavras e construção frásica. Na altura, deixou, no entanto, a salvaguarda de que "a política monetária não tem um caminho predefinido". "O Comité, como sempre, irá considerar e decidir o nível adequado para a taxa de juro a cada reunião", acrescentou.

O Banco de Inglaterra já aumentou, desde dezembro do ano passado, sete vezes a taxa de juro diretora. Na última reunião, que decorreu há quatro dias, a autoridade monetária voltou a subir os juros diretores em 50 pontos base – em linha com as expectativas do mercado e dos economistas – fixando-a em 2,25%.

Além de subir os juros de referência, o BoE também reviu as projeções para o pico da inflação, que espera que "seja menos de 11% em outubro", depois de em agosto ter projetado que o pico significasse que a taxa de inflação anual tocasse nos 13% no final do terceiro trimestre.