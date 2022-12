Mais rápida ação de sempre dos bancos centrais dita ano no câmbio. Rublo, real e peso saem vencedores

Partilhar artigo



Vinte verões depois, o euro voltou a tocar a paridade com o dólar norte-americano, tendo mesmo chegado a valer menos do que a nota verde. Desde o início do ano, a moeda única perdeu 5,87%, uma queda avassaladora, em contramão com o "rally" do dólar, que por sua vez subiu como não era visto também há 20 anos.



Nos bastidores desta disparidade, estão os presidentes Christine Lagarde e Jerome Powell....