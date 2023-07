Banco de Portugal prepara revisão da taxa de esforço no crédito à habitação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Portugal quer avançar, até ao final do ano, com uma revisão da fórmula de cálculo da taxa de esforço para a concessão de crédito à habitação. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, a vice-governadora Clara Raposo antecipa que o nível de stress extra aplicável nos testes possa baixar dos atuais 3% já que quando a medida foi criada, em 2018, os juros de referência do Banco Central Europeu (BCE) estavam negativos.





"Faz sentido revermos a recomendação macroprudencial e temos agora aqui este período do verão e uma melhor capacidade de previsibilidade da evolução futura das taxas de juro", diz Clara Raposo sobre as medidas conhecidas como travão ao crédito, antecipando uma alteração ao choque.





A mudança só será aplicável a novos empréstimos e poderá, segundo a vice-governadora, levar a uma maior concessão de crédito às famílias. Para quem já está em dificuldades mantém-se a opção da renegociação, sobre a qual diz ser ainda cedo avançar com números.Ainda assim, Clara Raposo diz que os dados que o Banco de Portugal tem vindo a receber das instituições financeiras, bem como as conversações que tem como o setor não revelam dificuldades. "Ainda não encontrámos um número que nos preocupe muito quanto a incumprimentos ou dificuldades das famílias em cumprirem as obrigações", acrescentou.