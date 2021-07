Bankinter dá bonificação de 0,1% a quem tenha casa verde

Vítor Pereira, Director de Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais e membro da Comissão Executiva do Bankinter.





Está aí o primeiro crédito à habitação verde em Portugal. O Bankinter acaba de anunciar o seu primeiro Crédito Habitação Eficiente no país, uma solução que vai dar um desconto de 0,1% na taxa fixa a quem tenha uma habitação com uma certificação energética elevada, seja nova ou usada.A nova oferta vai dar acesso a um desconto de 0,1% a quem fixar a taxa para prazos a partir de 5 anos e "está disponível para novas propostas de crédito para aquisição de habitação e também para transferências de crédito de outros bancos para o Bankinter, destinando-se a imóveis novos com classificação Energética "A+" ou "A" ou imóveis usados com classificação de Eficiência Energética entre "A+" e "B-"", indica o banco em comunicado.Além das bonificações para créditos de casas mais eficientes, o banco propõe-se ainda a reembolsar os custos de transferência de financiamentos de outras instituições bancárias.Com o Crédito Habitação Eficiente, o Bankinter dá mais um contributo para o esforço de transição energética, apoiando os clientes em Portugal a adquirirem imóveis altamente eficientes e com baixos consumos de energia, o que tem claras vantagens para o Ambiente e para o orçamento das famílias", adiantaO Bankinter é atualmente o banco em Portugal com as taxas mais competitivas no crédito à habitação - é o único com um "spread" de 0,95% - e é agora também o primeiro a oferecer condições especiais para casas mais eficientes.O banco tem atualmente uma taxa promocional de 1,05% para taxa fixa a 5 anos, disponibilizando a possibilidade aos seus clientes para fixarem a prestação ainda a 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Para o período mais longo, de 30 anos, a taxa é de 1,45%.