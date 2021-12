Cartões puxam pelo crédito ao consumo. Banca dá 574 milhões aos consumidores em outubro

Leia Também Bancos emprestam mais de 900 milhões para comprar casa apesar das recomendações do BdP

Leia Também Bancos emprestam menos às famílias e mais às empresas

Os consumidores em Portugal continuam a recorrer mais aos cartões de crédito. Este segmento do crédito ao consumo cresceu em outubro, de acordo com os últimos dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. Apesar disso, nesse mês, o montante total emprestado pela banca caiu, face a setembro.Houve cerca de 122 mil contratos de crédito celebrados entre a banca, instituições financeiras e portugueses referentes a contas bancárias, linhas de crédito e cartões de crédito, em outubro. Ao todo, a banca emprestou, entre crédito automóvel, crédito pessoal e cartões de crédito, 574 milhões de euros, menos 2% do que em setembro, mas mais 6,2% do que no período homólogo.Os cartões de crédito linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto foram as que mais puxaram pelo número total de contratos. Ao todo, banca instituições financeiras e portugueses celebraram mais 2,7% contratos do que em setembro e mais 6,3% do que em outubro de 2020. O montante concedido a esta tipologia de crédito registou um crescimento de 2,9%, para os 97 milhões de euros.Os bancos e insituições financeiras concederam 264 milhões de euros, em crédito pessoal, uma queda de 9,1% face ao mês anterior. O número de contratos celebrados, referentes a este tipo de crédito também caiu 2% para 38.624.No que toca ao crédito para aquisição automóvel, foram emprestados aos portugueses 213 milhões de euros, menos 4,1% do que em setembro. O número de contratos celebrados caiu 6,6% para 14.659. Esta redução foi sobretudo causada pela queda de acordos celebrados para a compra, quer para automóveis novos, como usados (-6,4% e -6,1% respetivamente).