As novas operações de crédito ao consumo atingiram, no passado mês de novembro, 629,2 milhões de euros, em novembro, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal. Trata-se da primeira vez que o crédito ao consumo supera a fasquia dos 600 milhões num mês desde a pandemia da covid-19.

O montante financiado pelas instituições financeiras em Portugal aumentou 9,6% em novembro, face aos 574 milhões emprestados em outubro, de acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal.

É a primeira vez desde fevereiro de 2020, antes do confinamento decretado para travar a pandemia, que as novas operações de crédito ao consumo ultrapassam os 600 milhões de euros. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, regista-se um crescimento de 24,4%.

Ao contrário do que acontece com o crédito à habitação, que conseguiu manter uma tendência de crescimento, mesmo no período da pandemia, o crédito ao consumo foi fortemente afetado pelas medidas de restrição para controlar as novas infeções.

Em 2020, os novos contratos de crédito ao consumo realizados pelos portugueses totalizaram 5,88 mil milhões de euros, um montante que representa uma queda de 23% face ao recorde de 7,6 mil milhões de euros registados em 2019.

Após o travão registado no ano da pandemia, o último ano foi de recuperação. Nos primeiros 11 meses de 2021 foram financiados 5,96 mil milhões de euros para esta finalidade, acima dos 5,4 mil milhões emprestados em igual período de 2020.





O crédito pessoal foi responsável pela maior fatia financiada. Foram emprestados 295,6 milhões de euros para esta finalidade, o equivalente a 47% do total.

As novas operações de crédito automóvel atingiram 221 milhões de euros, em novembro, enquanto os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto captaram 112,7 milhões de euros.



Todas as finalidades de crédito registaram uma evolução mensal positiva, no entanto o maior crescimento percentual pertence às operações relacionadas com cartões de crédito: cresceram 16,5% face a outubro.