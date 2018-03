Já há uma entidade habilitada para dar curso aos bancários

Já foi certificada pelo Banco de Portugal a primeira entidade que poderá dar formação aos funcionários bancários para que estes concedam crédito para a compra de casa. Trata-se da Associação Portuguesa de Bancos / Instituto de Formação Bancária. Cada uma das formações terá uma duração mínima de 25 horas.





"O Banco de Portugal certificou a primeira entidade formadora habilitada para conferir certificação profissional aos trabalhadores das instituições de crédito envolvidos na concessão de crédito hipotecário e aos intermediários de crédito", revelou a entidade liderada por Carlos Costa, em comunicado. Esta entidade é o Instituto de Formação Bancária.





O Banco de Portugal acrescenta que os conteúdos das formações que conferem certificação profissional foram inseridos no Catálogo Nacional de Qualificações no passado dia 15 de Março, integrando os referenciais de formação de "Técnico de Banca e Seguros", "Técnico/a Comercial" e "Técnico/a Vendas".





Como o Negócios avançou em Janeiro, para poderem conceder crédito à habitação, os funcionários dos bancos nacionais terão de fazer uma formação. Os primeiros serão aqueles que têm menos de três anos de experiência nesta área. Mas até Março de 2019 todos deverão ter começado este curso.





A obtenção de certificação pelos trabalhadores das instituições e intermediários de crédito depende da conclusão de uma formação sobre: "Comercialização de crédito hipotecário" (código 9854 do Catálogo Nacional de Qualificações), no caso dos trabalhadores das instituições de crédito envolvidos no processo de concessão de crédito hipotecário e de "Intermediação de crédito" (código 9856 do Catálogo) e "Comercialização de crédito hipotecário" (código 9854 do Catálogo) e/ou "Comercialização de crédito aos consumidores" (código 9855 do Catálogo), no caso dos intermediários de crédito, dependendo da actividade que desenvolvem ou pretendem desenvolver. Cada uma das formações em causa tem a duração mínima de 25 horas, frisa o Banco de Portugal.