Juros da casa sobem para 0,805% em abril. Prestação média cresce para 257 euros

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação voltou a subir em abril, depois de ter aliviado no mês anterior até aos 0,794%. De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de juro fixou-se nos 0,805% em abril. Este valor é superior em 1,1 pontos base o valor registado em março.



Nos contratos celebrados nos últimos três meses, foi registada uma taxa de juro de 0,857%, que compara com os 0,831% do período anterior.



Para o destino de financiamento de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu para 0,820%, uma subida de 1,1 pontos base em relação a março. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro subiu 2,6 p.b. face ao mês anterior, fixando-se em 0,852%.

No caso dos contratos realizados no último trimestre com destino de financiamento à aquisição de casa, a taxa de juro subiu 2,6 pontos base, para os 0,852%.



Olhando para a prestação e considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu dois euros, para 257 euros. Deste valor, 41 euros (16%) correspondem ao pagamento de juros e 216 euros (84%) a capital amortizado.

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 12 euros, para 387 euros.



No mês em análise, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos aumentou em 519 euros, fixando-se nos 59.242 euros. Já para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi de 125.411 euros, mais 1.882 do que em março.