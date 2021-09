Juros da casa voltam a recuar em agosto para 0,792%

Os juros da casa caem há doze meses consecutivos. A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação situou-se em 0,792% em agosto, o que representa uma nova queda mensal, em comparação com os 0,80% registados no mês anterior, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



São os créditos já existentes a conduzir a tendência já que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,674% em julho para 0,689% em agosto. No mês em análise, o capital médio em dívida aumentou 325 euros, fixando-se em 57 115 euros, enquanto a prestação média subiu um euro, para 236 euros.

(Notícia em atualização)