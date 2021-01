Juros do crédito à habitação fecham 2020 abaixo de 0,9% pela primeira vez

Leia Também Juros do crédito à habitação caem há três meses consecutivos

As taxas de juro implícitas do crédito à habitação caíram pelo quarto mês consecutivo em dezembro e fecharam o ano de 2020 abaixo da fasquia de 0,9%, um novo mínimo histórico. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 19 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o capital médio em dívida, por seu lado, voltou a aumentar.Em dezembro, mostram os dados do INE, a taxa de juro média do conjunto dos novos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,0,897%, abaixo dos 0,918% que tinham sido registados em novembro. É a primeira vez, desde que são recolhidas estas estatísticas, que esta taxa fica abaixo da fasquia de 0,9%, registando-se, assim, um novo mínimo histórico.Considerando apenas os contratos mais recentes, a tendência de redução das taxas de juro é ainda mais notória. Em dezembro, a taxa de juro média dos contratos celebrados nos três meses anteriores fixou-se em 0,790%, abaixo dos 0,857% que tinham sido registados em novembro.Para este comportamento têm contribuído todos os destinos de financiamento. No crédito concedido para a compra de casa, o mais relevante do conjunto dos créditos à habitação, a taxa de juro caiu para 0,915%, um novo mínimo histórico.Já nos empréstimos destinados a financiar a construção de habitação, o juro médio recuou para 0,746%, enquanto no crédito para a reabilitação de habitação diminuiu para 0,975%. Em ambos os casos, foram registados novos mínimos de sempre.Feitas as contas, no conjunto do ano de 2020, a taxa de juro média anual para o conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,957%, valor que fica 10,3 pontos percentuais abaixo da taxa média registada em 2019.Em sentido contrário ao da descida dos juros, o capital médio em dívida do crédito à habitação tem vindo a aumentar.Em dezembro, o capital médio em dívida fixou-se em 55.087 euros, um aumento de 172 euros face ao que era registado em novembro. No conjunto de 2020, o capital médio em dívida foi de 54.240 euros, valor que fica 1.300 euros acima do que era registado em 2019.Já a prestação média fixou-se em 227 euros em dezembro, uma redução de 1 euro face a novembro. Considerando o conjunto de 2020, a prestação média mensal diminuiu em 13 euros face a 2019, totalizando 233 euros.Notícia atualizada pela última vez às 11h28 com mais informação.