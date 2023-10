Prestações da casa em atraso vão impedir adesão à nova moratória

Quem tenha prestações em atraso vai ser excluído do novo apoio ao crédito à habitação que permite congelar a taxa aplicável durante dois anos e com um desconto de 30% face à Euribor a seis meses. O mecanismo, que foi anunciado no mês passado, pode ser pedido junto do banco a partir de 2 de novembro e é cumulativo com outros apoios, como a bonificação dos juros.





