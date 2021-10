S&P reafirma "outlook" estável para BCP e revê em alta Haitong Bank

Leia Também BCP: Processos em tribunal na Polónia quase duplicam Santander Totta e do Haitong Bank, que foi o único a receber uma revisão em alta de "negativo" para "estável" em termos de "outlook".

Entre as moratórias que expiraram até setembro e aquelas que estão ainda em vigor, quase 39% estão nos chamados "stage 2" - quando há um risco de deterioração do crédito - e em "stage 3" - situações em que há já incumprimento. Apesar disto, o banco afasta qualquer preocupação.

A Standard & Poor's reafirmou o rating para Banco Comercial Português (BCP) numa altura em que está a antecipar um período de "melhorias nos prospetos de financiamento" para todo o setor, de acordo com um documento enviado nesta quinta-feira.A agência de rating norte-americana manteve o perfil de crédito em BB, um patamar especulativo que representa "lixo" na escala das agências, e um "outlook" de estável.A Standard & Poor's manteve ainda inalterado o "rating" doNo mesmo documento, a agência diz que espera que os problemas com o pagamento de empréstimos comece a emergir nos balanços dos bancos a partir de 2022, depois de expirarem os prazos para as moratórias. Apesar do impacto que a agência prevê, será "muito mais contido" do que foi o da última crise financeira global.As moratórias do Estado terminaram no final de setembro, mês em que expiraram perto de 6,2 mil milhões de euros de créditos neste regime para o BCP. No entanto, o banco liderado por Miguel Maya ficou ainda com 730 milhões de euros de empréstimos abrangidos por esta solução.A agência considera que os perfis de financiamento dos bancos portugueses estão a tornar-se menos arriscados e agora prevê melhorias futuras neste segmento.