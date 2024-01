Taxa de juro dos novos contratos de crédito da casa desce pelo segundo mês consecutivo

Juro mais do que triplica num ano e prestação escala mais de 35%

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação celebrados, pelo segundo mês consecutivo,, depois de, no penúltimo mês do ano, ter registado a primeira descida em 20 meses, ou desde março de 2022.Os dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Já a taxa de juro implícita dae representando uma subida de 6,9 pontos base face ao mês anterior (4,524%) - a menor subida mensal desde julho de 2022. "Note-se que, pelo sétimo mês consecutivo, os aumentos da taxa de juro implícita têm vindo a ser progressivamente menos intensos", salienta o gabinete de estatística.Considerando apenas o destino de financiamento para aquisição de habitação - o mais expressivo no conjunto do crédito à habitação -, a taxa de juro implícita ascendeu a 4,564%, aumentando em 6,7 pontos base em termos de variação mensal. Especificamente nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu, pelo segundo mês consecutivo, 2,7 pontos base face a novembro atingindo 4,326%., mais quatro euros do que em novembro e mais 101 euros do que em igual mês do ano passado, mantendo-se assim em máximos do início da série, de janeiro de 2009."Pelo terceiro mês consecutivo, registou-se uma redução da taxa de variação homóloga do valor médio da prestação (37,5%) face à observada no mês anterior", destaca o gabinete de estatísticas nacional. Ou seja, a subida da prestação está a atenuar-se, em termos mensais, desde outubro.Deste valor, 244 euros (61%) correspondem ao pagamento de juros e 156 euros (39%) a capital amortizado."Em dezembro de 2022, a componente de juros representava apenas 33% do valor médio da prestação (299 euros)", relembra o INE.No caso dos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu 4 euros face a novembro para 651 euros,, mas um aumento de 21,5% face ao mesmo mês do ano anterior.Em dezembro, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 159 euros relativamente ao mês anterior, cifrando-se em 64.597 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida desceu 187 euros, cifrando-se em 125.928 euros, a maior descida desde junho.Para o conjunto de contratos em 2023, a taxa de juro média anual implicíta nos contratos de empréstimo para a casa fixou-se em 3,612%,. Já no destino de financiamento aquisição de habitação subiu de 1,091% para 3,589% em 2023."O capital médio anual em dívida para o total do crédito e para o destino de financiamento aquisição de habitação, passou de 60.142 euros e 67.633 euros em 2022, respetivamente, para 63.459 euros e 70.962 eurosem 2023", revela o INE.Quanto à prestação média,no ano passado, atingindo 362 euros,. Especificamente para compra de casa a subida foi menor, de 104 euros entre 2022 e 2023, fixando-se em 396 euros.Notícia atualizada às 12:00h