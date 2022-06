Taxa de juro no crédito à habitação sobe em abril na Zona Euro. Portugal regista segundo juro mais baixo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de juro média implícita aplicada aos novos empréstimos contraídos por famílias para compra de casa na Zona Euro aumentou 14 pontos base para 1,61%, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco Central Europeu. Portugal mantém o estaturo arrecadado no início deste ano de país com a segunda taxa de juro aplicada ao crédito à habitação mais baixa da região.

A autoridade monetária explica que esta subida foi desencadeada pelo "efeito taxas de juro", ou seja a expectativa do mercado sobre a subida das taxas de juro diretoras pelo BCE já em julho.





No caso dos empréstimos à habitação com taxa variável até um ano, o juro permaneceu inalterado em 1,43%, já num período entre um e cinco anos, a taxa de juro subiu em média 19 pontos base para 1,72%.

Por sua vez num empréstimo com taxa de juro variável num período de cinco a dez anos, o juro aumentou 23 pontos base para 1,77%.

No caso dos empréstimos com taxa de juro fixa com mais de dez anos subiu 11 pontos base para 1,58%.

Portugal mantém o estatuto alcançado em fevereiro deste ano de segundo país da Zona Euro com a taxa de juro implícita no crédito à habitação mais baixa (1,06%). Ainda assim, nota um aumento de 0,07% face a março. Finlândia é o Estado da região com a taxa de juro mais baixa, 0,96%.

Por outro lado, Grécia ocupa a primeira posição no ranking dos países com a taxa de juro aplicada ao crédito à habitação mais alta (2,77%), seguida da Irlanda (2,72%) e da Letónia (2,36%).