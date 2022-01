A bitcoin está cara? Estas criptomoedas ainda poderão ganhar este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mercado de mais de dois biliões de dólares que reúne mais de 15 mil criptomoedas promete continuar a crescer. Segundo o outlook da Bloomberg para 2022, a expansão das stablecoins e a febre dos NFT serão os principais trampolins, para que bitcoin e restantes altcoins continuem a ferver este ano.





Os analistas da Bloomberg acreditam que bitcoin e ethereum continuarão a crescer, apontando até uma linha de resistência de 100 mil dólares para a "criptoqueen". Mas o que irá acontecer a outras criptomoedas que brilharam em 2021, como solana ou a avalanche? E haverá ainda ativos baratos para quem queira entrar?



A plataforma de investimento Vivid aponta cinco apostas para o mercado de criptoativos em 2022. São estas as escolhidas:





Solana

Globalmente, a solana é atualmente a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado, "mas tendo em conta que começou o ano a valer quase 2 euros e está agora quase nos 140, é fácil compreender porque é que algumas pessoas pensam que a história não acabou", defende a Vivid.





A solana é vista por muitos analistas como a grande concorrente da ethereum já que a sua tecnologia blockchain (que sustenta o ativo em si) tem a capacidade de processar entre 50.000 a 65.000 transações por segundo, em comparação com apenas 15 a 30 transações por segundo da ethereum, ou 250 da cardano.





Avalanche



Assim como a solana, a avalanche é a outra grande adversária da ethereum, tendo sido inclusive apelidada de "ethereum killer". O protocolo de blockchain da avalanche funciona em três tecnologias "blockchain" distintas. Uma é utilizada para criar moedas AVAX e processar transações financeiras (para as quais utiliza um sistema de prova de participação [proof of stake] de baixa emissão). A segunda "blockchain" trata do processo de participação em si, e a terceira dos contratos inteligentes codificados na "blockchain".





"Devido a esta estrutura particular e a tudo o que os programadores podem fazer com ela, é considerada a plataforma das plataformas. O projeto por trás dela é incrivelmente vasto, por isso, há que mantê-la debaixo de olho", sublinha a Vivid.





Decentraland

A Decentraland é o criptoativo do metaverso escolhido pela Vivid. É uma plataforma de realidade virtual que funciona na ethereum. Os jogadores neste mundo virtual 3D dependem de ativos baseados em criptomoeda para comprar ou vender terrenos e objetos, e esta plataforma desenvolveu a sua própria moeda, conhecida como MANA. Os utilizadores podem comprar e vender bens imobiliários digitais utilizando a MANA enquanto exploram, interagem e jogam dentro deste mundo virtual.

Cardano

A cardano foi lançada em 2017. É uma plataforma "blockchain" que utiliza apenas uma fração da energia da ethereum e da bitcoin, processa transações de forma mais rápida, e que definiu um mapa de cinco etapas que conduzirão ao objetivo final: tornar-se um sistema descentralizado verdadeiramente autossuficiente.



Os programadores podem hospedar outras aplicações e moedas digitais na plataforma. A mesma lançou em 2021 contratos inteligentes e agora o seu trabalho está focado nas duas últimas fases de desenvolvimento. Para a Vivid, estes factos "demonstram um grande potencial para a cardano se destacar a longo prazo, mesmo que a equipa responsável tenda, por vezes, a ser um pouco lenta na implementação de novas funcionalidades".





Polkadot

Para a plataforma de investimento, o ponto forte da polkadot é a comunicação. As criptomoedas tendem a funcionar por si e normalmente não podem transferir moedas ou partilhar informação de uma para outra. A polkadot foi a primeira a possibilitar a troca de dados através de várias "blockchain".





A mesma encontra-se baseada numa rede principal - a cadeia de retransmissão - e em conjuntos de "parachains" que a acompanham. Estes "parachains" utilizam uma espécie de pontes para se ligarem a outras "blockchains" como a ethereum. Adicionalmente, tem como bónus uma gestão de qualidade: um dos fundadores da polkadot é também um dos co-fundadores da ethereum.