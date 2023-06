Águia Vitória do SLB chega ao mundo virtual através de NFT avatar

A sociedade anónima desportiva (SAD) do SL Benfica lançou um novo tipo de NFT (token não fungível) em forma de avatar da águia Vitória, mascote dos "encarnados", em parceria com a Interverse, informou a SAD em comunicado.Ao todo são 10 mil avatares, com três níveis de raridade: "comum", "raro" e "épico". A SAD acrescenta que "cada avatar da águia Victory inclui um pacote de adepto digital e uma aplicação especial para telemóvel". O Benfica é assim o primeiro dos três grandes a lançar um NFT avatar.Esta aplicação vai permitir que os adquirentes deste colecionável possam utilizar filtros de realidade aumentada, "stikers" e vídeos, com modelo 3D deste colecionável.O Benfica e a Interverse irão também lançar a "Benfica Island", um ambiente virtual, que irá permitir a participação em eventes especiais e torneios online. Este universo não se confunde com o metaverso, sendo uma realidade fechada.Atualmente, o Benfica já oferece, em parceria com a Sorare, uma empresa dedicada às chamadas "ligas de fantasia", coleções de NFT (tokens não fungíveis), estando em compasso de espera o lançamento de tokens fungíveis, em parceria com a Socios.com.