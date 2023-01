Bankman-Fried pede ao tribunal para aceder a ações da Robinhood para pagar custas mas não é o único

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está a tentar persuadir a Justiça norte-americana, para que esta lhe conceda o acesso a 450 milhões de dólares (423,27 milhões de euros à taxa de câmbio atual) em ações representativas do capital da Robinhood, de forma a pagar as custas com advogados.



A defesa de Sam Bankman-Fried argumentou diante do tribunal de Delaware - onde corre o processo de proteção contra credores da FTX - que a empresa onde estão depositadas as 53,3 milhões de ações, a Emergent Fidelity Technology, não faz parte da massa insolvente. Segundo a Bloomberg, Bankman-Fried detém 90% do capital da Emergent.





"O tribunal não pode simplesmente presumir que tudo o que pertence ao sr. Bankman-Fried foi defraudado por ele", explicam os advogados na petição entregue em tribunal e citado pela agência norte-americana de informação.



O Departamento de Justiça dos EUA revelou na quarta-feira que estava a levar a cabo a apreensão das ações da Robinhood, detidas pelo ex-CEO da plataforma em bancarrota, no âmbito do processo de fraude, que decorre num tribunal diferente, em Nova Iorque, já que neste caso a matéria tratada é do foro penal.



Já no âmbito cívil, são a própria FTX e outra plataforma cripto que estão a pedir o acesso a estas ações de forma a cobrir perdas.





Além da FTX, a BlockFI está a pedir acesso a estas ações. A BlockFi, uma plataforma de empréstimos cripto, pediu também proteção contra credores, depois de reportar uma "exposição significativa" ao colapso do grupo da FTX e do seu braço de investimento, a Alameda Research.