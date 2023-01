Perdas cripto fruto de fraudes em ataques caem para metade em 2022

Os mercados cripto e de finanças descentralizadas (DeFi) perderam um total de 3,9 mil milhões de dólares o ano passado, 1,6 mil milhões de dólares só no último trimestre, fruto de ataques informáticos e fraudes, revelam os números do relatório anual da Immunefi.



Apesar deste número na ordem dos milhares de milhões, este valor representa uma queda de 51% em termos homólogos, já que em 2021 foram roubados e furtados cerca de 8 mil milhões de dólares.

Além do "crash" interno, a FTX sofreu no último trimestre um ataque que resultou em perdas de 650 milhões de dólares, e também a BNB Chain foi vítima de um ataque, no valor de 570 milhões de dólares.

Entre redes de blockchain, a BNB Chain – a tecnologia "irmã" da maior plataforma cripto do mundo, a Binance – superou a ethereum como alvo número um dos "hackers". A primeira registou 65 incidentes enquanto a segunda rede contabilizou 49 incidentes.

Ainda assim, a subida mais expressiva na tabela de alvos favoritos de ataques informáticos pertence à rede solana, a qual saltou para o terceiro lugar deste top este ano, quando no ano anterior nem figurava no top 10 das plataformas.

Só os cinco maiores ataques ataques de 2022: à Ronin Network e Wormhole no primeiro trimestre (num total de 951 milhões), a par da Nomad (190 milhões) no terceiro trimestre, e BNB Chain e FTX no quarto trimestre (1,2 mil milhões) representam mais de metade do total furtado durante o ano.

As plataformas descentralizadas continuam a ser o principal foco de pirataria e fraude, representando 80,5% do volume de casos, enquanto as plataformas centralizadas, como é o caso da Coinbase e outras, representam apenas 19,5% das perdas totais.

Do lado das boas notícias, dos fundos roubados foram recuperados 204 milhões de dólares, num total de 12 ocorrências, uma fatia de apenas 5,2% do montante total.