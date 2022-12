Fundador da FTX vai recorrer de acusações de fraude

Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptoativos FTX, vai recorrer na próxima semana das acusações criminais de fraude e de que desviou milhares de milhões de dólares. A notícia está a ser avançada pela Reuters, que refere que o jovem de 30 anos deverá ser presente ao juiz Lewis Kaplan no próximo dia 3 de janeiro, no Tribunal Federal de Manhattan.

O caso foi atribuído a Kaplan esta terça-feira, depois de Ronnie Abrams ter pedido escusa da supervisão do processo, uma vez que a empresa do marido fez serviço de consultoria da FTX em 2021.



o braço de investimento e análise da colapsada FTX

Os lesados pedem na ação um direito preferencial de reembolso face aos credores, fundamentando o pedido no facto de os seus ativos terem sido apropriados pelo grupo cofundado por Sam Bankman-Fried sem o seu consentimento.

Os procuradores acusam Bankman-Fried de organizar um esquema fraudulento ao longo de anos para ocultar aos investidores da FTX o desvio de fundos de clientes para a Alameda Research -Esta quarta-feira, os lesados da FTX entraram com uma ação coletiva no tribunal de insolvências de Delaware, de forma a conseguir reaver os ativos perdidos com a plataforma.