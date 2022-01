Binance cria fundo de garantia de mil milhões de dólares para casos de pirataria informática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Binance, a maior plataforma de criptmoedas do mundo, criou um fundo de garantia de mil milhões de dólares, para assegurar a existência de fundos de compensação, para casos de ataques informáticos. A decisão surge numa altura em que o "hacking" contra fundos de cripto tem sido desencadeado em cadeia, tendo provocado perdas na ordem das centenas de milhões de dólares.





"Na Binance sempre dissemos que 'os fundos são seguros', e hoje o ‘Binance Secure Asset Fund’ atua como uma salvaguarda eficaz contra situações improváveis", explicou Changpeng Zhao, CEO da exchange, num memorando a que a Bloomberg teve acesso.





Desde julho de 2018, que a plataforma tem procurar alocar verbas para salvaguardar os seus utilizadores de ataques informáticos, mas é a primeira vez que cria uma carteira desta dimensão para o efeito.





Várias plataformas têm sofrido ataques informáticos, inclusive a própria Binance, que em 2019 perdeu cerca de 40 milhões de dólares em Bitcoin (segundo o câmbio da altura), cerca de 2% da sua participação na criptomoeda com maior cotação do mercado.





No início deste mês, a plataforma a Crypto.com comunicou uma série de "levantamentos não autorizados". Os ‘hackers’ apreenderam mais de 80 milhões de dólares em ativos digitais.





As fraudes, "ransomware" e roubos aumentaram 79% no ano passado, mas o mercado global de criptoativos aumentou 550%, para 15 biliões de dólares, o que significa que proporcionalmente nunca a taxa de criminalidade em cripto foi tão baixa, de acordo com os dados compilados pela consultora Chainalysis.





"As tendências sugerem que o crime está a tornar-se uma parte cada vez menor do ecossistema das criptomoedas", pode ler-se no relatório, assinado pelo diretor de investigação da consultora, Kim Grauer.