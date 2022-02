Maior plataforma cripto do mundo entra no capital da Forbes

Leia Também Binance cria fundo de garantia de mil milhões de dólares para casos de pirataria informática

A Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, comprou uma participação no capital da revista norte-americana Forbes por 200 milhões de dólares.Esta operação surge depois de a publicação ter anunciado a intenção de entrar na bolsa de Nova Iorque, através de uma SPAC (empresa com propósito especial), já no primeiro trimestre deste ano.De acordo com o comunicado da "exchange", o objetivo desta operação financeira consiste em "expandir o crescimento digital, bem como apoiar o acompanhamento jornalístico do mercado dos criptoativos".Por sua vez, o CEO da Forbes assegurou, através de uma nota de imprensa, que a publicação está "comprometida em desmistificar a tecnologia blockchain", "Com o investimento da Binance passamos a ter experiência, rede e recursos da maior exchange de criptomoedas do mundo", defendeu Mike Federle.Contactada pelo Negócios, fonte oficial da Binance explica que "vemos uma enorme oportunidade de ajudar a desenvolver a estratégia web3, plataformas e novos produtos e serviços para a indústria de notícias, publicações e conteúdos - tanto no mercado físico, como no metaverso".Questionada se a plataforma estava interessada em adquirir alguma participação semelhante na Península Ibérica, ou criar algum site independente sobre o mercado dos criptoativos, a mesma fonte respondeu que "não".Com esta operação financeira, Patrick Hillmann, COO (diretor de operações) da Binance, e Bill Chin, diretor dos Binance Labs, Venture Capital Arm e Incubator of Binance, passam a fazer parte ao conselho de administração da Forbes.