Bitcoin alivia ligeiramente antes do lançamento de um ETF em Nova Iorque esta semana

O preço da bitcoin voltou a disparar no final da semana passada com a possibilidade da criação de um ETF (") para a casa dos 60.000 dólares por unidade. Mas a sua cotação sofreu um ligeiro recuo no fim de semana, numa altura em que os investidores aproveitaram a escalada para vender.Hoje, o New York Times adianta que o fundo vai estrear-se nesta terça-feira, dia 19 de outubro, no NYSE (New York Stock Exchange).A maior criptomoeda do mundo em termos de valor de mercado está agora a negociar na casa dos 59.000 dólares por unidade, mas a estreia deste novo fundo poderá catalisar a sua cotação para perto dos máximos históricos atingidos em abril deste ano, na casa dos 65.000 dólares.Amanhã de manhã, a ProShares - empresa responsável pelo lançamento deste e de outros ETF - irá lançar o fundo que é negociado em bolsa como uma ação, ligado aos futuros da bitcoin. O que significa que os investidores podem investir em bitcoin, sem a necessidade de terem a moeda propriamente dita através de uma corretora ou plataforma semelhante.A Bitcoin mais que duplicou o seu valor desde o início do ano, embora a corrida tenha sido volátil. Às preocupações ambientais juntaram-se os bloqueios na sua adoção por parte da China. Ainda assim, o facto de cada vez mais investidores institucionais a terem adotado foi ofuscando tudo o resto em termos da sua cotação que volta agora para perto de recordes.Outras empresas cujo negócio está ligado às criptomoedas têm valorizado à boleia destas, como é o caso da corretora Coinbase, da empresa de mineração Riot Blockchain ou da Argo Blockchain Plc, da Riot.