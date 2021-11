Bitcoin atinge novos máximos históricos, nos 67.662 dólares

A bitcoin superou os 67.000 dólares, pela primeira vez, estabelecendo um máximo histórico nos 67.662 dólares na negociação no mercado asiático, a disparar 2,3%.

A valorização da maior criptomoeda do mundo insere-se num rally que tem estado a observar-se nas moedas digitais e que levou a que a capitalização de mercado das criptomoedas superasse os três biliões de dólares (chegou aos 3,01 biliões) na sessão desta segunda-feira, 8 de novembro. A ajudar estiveram os ganhos de criptos como a bitcoin e ether, mas também outras.

O mercado das criptomoedas, que tem pouco mais de uma década de história, já praticamente quadruplicou desde o valor em que se encontrava no final de 2020, com os investidores a sentirem-se mais confortáveis com tokens já estabelecidas, como a bitcoin, e numa altura em que as redes de "blockchain" – como a ethereum [onde ‘corre’ a ether] e a solana [que ‘acolhe’ a criptomoeda SOL] – continuam a registar melhorias e a atrair novas funcionalidades, sublinha a Bloomberg.

A binance coin escalou mais de 20% nos últimos sete dias e a ehter atingiu esta segunda-feira um novo recorde, nos 4.795 dólares.

Também as companhias ligadas às cripto, como as empresas de mineração Marathon Digital Holdings e a Riot Blockchain dispararam mais de 10% neste arranque da semana. Já a Coinbase Global, maior plataforma de negociação nos EUA, subiu 3,6% hoje, na véspera de reportar os seus resultados do terceiro trimestre.