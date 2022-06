Bitcoin com pior série de sempre cai para menos de 20 mil dólares pela primeira vez desde 2020

A Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos 20 mil dólares este sábado, algo que não sucedia desde dezembro de 2020.A criptomoeda com maior valor de mercado do mundo chegou a tombar 9,2%, para 18.740 dólares, naquela que é a 12.ª queda diária consecutiva, a pior série de sempre, segundo dados compilados pela Bloomberg.O naufrágio da "cryptoqueen" contagiou outros ativos cripto, com a Ether a afundar quase 11% para 975,24 dólares, perdendo o suporte dos mil dólares e mínimos desde janeiro de 2021.Estas duas criptomoedas encontram-se cerca de 70% abaixo dos máximos históricos alcançados em novembro último."A incerteza macroeconómica global combinada com colapsos espetaculares no ecossistema cripto tem derrubado os preços a um ritmo que surpreendeu os investidores", refere Kunal Goel, analista da Messari, citado pela Bloomberg.Outros criptoativos também não ficaram imunes à derrocada da Bitcoin, com todas as critpomoedas acompanhadas pela Bloomberg a negociarem hoje no vermelho. Cardano, Solana, Dogecoin e Polkadot caem entre 7% e 10% este sábado.Uma combinação tóxica de más notícias e taxas de juro mais altas tem castigado fortemente ativos de maior risco como as criptomoedas."Os investidores continuam a posicionar-se defensivamente após o "bull market" do ano passado impulsionado pela liquidez", sublinha Alkesh Shah, diretor de estratégia de cripto e ativos digitais do Bank of America, numa nota divulgada sexta-feira a que a Bloomberg teve acesso. "Apesar de doloroso, retirar a 'espuma' do setor é provavelmente saudável, com os investidores a focarem-se em projetos com estratégias claras para alcançar liquidez e rentabilidade em vez de apenas crescimento de receitas", acrescenta.O setor das cripto enfrenta igualmente pressões como o colapso no mês passado da Terra e que foram agravadas com a decisão nesta semana da Celsius e da Babel Finance de suspender os resgates.O valor de mercado das criptomoedas rondava os 880 mil milhões de dólares este sábado, o que compara com os três biliões de dólares atingidos em novembro, quando a Bitcoin e a Ether atingiram picos, segundo dados recolhidos pela CoinGecko.