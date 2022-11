Carteira de "hacker" que atacou FTX já é uma "baleia" de ethereum

A FTX tem dois problemas em mãos: o colapso da sua liquidez e um ataque informático, segundo a informação avançada pela plataforma este sábado. Sabe-se agora que o "hacker" já é um dos maiores proprietários do mercado de ethereum.No sábado, a empresa informou por Telegram que cerca de 600 milhões de dólares sairam, através de mão criminosa, da plataforma.O "hacker" recorreu à "exchange" Kraken para transferir parte dos fundos. Entretanto, a plataforma assegura que já entrou em contacto com as autoridades.Deste montante, a "wallet" pertencente ao "hacker" trocou cerca de 49 milhões de dólares em stablecoins por ethereum, enchendo a carteira com um total equivalente a cerca de 288 milhões de dólares em ethereum, juntando-se assim à lista de carteiras "baleia" (de enorme dimensão do mercado), segundo os dados disponibilizados pela plataforma de análise Etherscan.A mesma entidade reconhece ainda que, com este montante, esta carteira passa a ser a 35.ª do mundo com mais ethereum.Uma série de investidores, incluindo celebridades norte-americanas, avançaram com uma ação no tribunal de Miami contra Bankman Fried, ex-CEO da FTX, alegando que a empresa recorreu a práticas enganosas para atrair investidores a deterem contas na FTX.O processo, que inclui o comediante Larry David e outras celebridades, alega que ao todo, nos EUA, foram perdidos 11 mil milhões de dólares em danos, segundo a Reuters.A agência canadiana, avança que o pedido de indemnização não refere montantes específicos.