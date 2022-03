Coinbase negoceia compra do acionista brasileiro da portuguesa Criptoloja

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Coinbase, a maior plataforma cripto dos EUA, pode estar prestes a comprar a 2TM, que em janeiro adquiriu a maior parte do capital da portuguesa Criptoloja. A notícia é avançada pelo jornal brasileiro Estadão e dá conta que as negociações ocorrem há cerca de um ano e que podem ser concluídas até ao próximo mês.





No início do ano a dona da plataforma cripto brasileira, Mercado Bitcoin, comprou uma posição maioritária no capital da Criptoloja, uma das três primeiras "exchanges" cripto a serem licenciadas pelo Banco de Portugal.





Na altura, em entrevista ao Negócios, a "holding" brasileira financiada pelo SoftBank, explicou que o objetivo desta aquisição era iniciar a expansão das operações para a Europa. O Negócios contactou a 2TM questionando se confirmava a intenção de aquisição por parte da Coinbase, estando à espera de resposta.



Caso o negócio se concretize, significará o reforço do investimento da plataforma de criptomoedas liderada por Brian Armstrong (na foto) na América Latina. Em novembro, a empresa anunciou a criação de um hub de engenharia no Brasil assim como o alargamento da equipa no país.





Leia Também Portuguesa Criptoloja comprada pela 2TM quer entrar em Espanha ainda este ano

A imprensa internacional avança ainda que a "exchange" pretende comprar a plataforma mexicana Bitso, não tendo ainda havido uma confirmação oficial da Coinbase sobre o assunto. A Coinbase não é o único "tubarão" cripto de olho na América Latina. Há duas semanas, a Binance assinou um memorando para adquirir a corretora brasileira Sim;paul.