Mercado Bitcoin Portugal amplia registo junto do BdP e aponta a "hedge funds"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mercado Bitcoin Portugal ampliou os serviços selados por registo junto do Banco de Portugal (BdP), passando a deter também licença para prestar serviços de custódia de criptoativos, informou a empresa em comunicado.





A empresa já estava autorizada a intermediar troca de criptoativos por moeda fiduciária e troca de criptoativos por criptoativos.





"Por norma o cliente institucional procura custódia. Hoje já há 'hedge funds' com custódia tercerizada e é por ai que queremos ir", explica Pedro Borges CEO da antiga Criptoloja, em declarações ao Negócios.





Leia Também Acionistas brasileiros da Criptoloja criticam "reservas" da banca portuguesa

A Criptoloja foi criada em 2020, tendo um ano depois sido a primeira plataforma de criptomoedas autorizada pelo Banco de Portugal.





No início do ano passado, a "holding" brasileira 2TM, dona da Mercado Bitcoin e mais cinco empresas - financiada pelo SoftBank - comprou a empresa portuguesa Criptoloja, com denominação comercial Smart Token, para iniciar a expansão das operações para a Europa.





Este ano, a Criptoloja passou a denominar- se Mercado Bitcoin. Atualmente é possível comprar e vender criptoativos na "exchange".